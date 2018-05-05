В Гааге вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа в нидерландском городе Гааге, пострадали три человека, передаёт издание De Telegraaf. Как сообщает Report, инцидент произошёл в одном из кафе возле Университета прикладных наук в Гааге. Злоумышленник вошёл в заведение и напал на посетителя, нанеся ему порядка пяти ударов ножом. Затем он ранил ещё двух человек на улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали преступника. Злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу.