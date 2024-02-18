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В Гааге шестеро полицейских получили травмы во время беспорядков

В Гааге шестеро полицейских получили травмы во время беспорядков Шестеро полицейских получили травмы в ходе беспорядков, возникших после драки между двумя группами эритрейцев в Гааге.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 17:58
В Гааге шестеро полицейских получили травмы во время беспорядков

Шестеро полицейских получили травмы в ходе беспорядков, возникших после драки между двумя группами эритрейцев в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, двое полицейских получили травмы рук, один - травму челюсти, и еще один - травму колена. Кроме того, одному сотруднику правоохранительных органов стало плохо из-за слезоточивого газа и еще один был сбит полицейской машиной.

Беспорядки в Гааге произошли прошлой ночью. Они начались с драки между двумя группами эритрейцев - поддерживающих и выступающих против властей Эритреи. Затем толпа обратила свой гнев на полицию. Сотрудников правоохранительных органов забрасывали камнями и другими подручными предметами, были подожжены как минимум две полицейские машины. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ и привлечены силы спецназа.

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