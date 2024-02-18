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В Гааге произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

В Гааге произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ Беспорядки с участием двух групп граждан африканской Эритреи произошли в Гааге в субботу, полиция применила слезоточивый газ.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 05:21
В Гааге произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

Беспорядки с участием двух групп граждан африканской Эритреи произошли в Гааге в субботу, полиция применила слезоточивый газ.

Как передает Report со ссылкой на NL Times, потасовки зафиксированы были между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков кидали в представителей правоохранительных органов камни, велосипеды и дорожные знаки.

Издание со ссылкой на агентство ANP подчеркивает, что в рамках произошедшего были подожжены два полицейских автомобиля, окна павильона разбили.

Участников разгоняли с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение на его использование.

Пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.

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