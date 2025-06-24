В Гааге проходят мероприятия в рамках Саммита НАТО-2025

Сегодня в Гааге (Нидерланды) проходят мероприятия в рамках саммита североатлантического альянса.

Сегодня в Гааге (Нидерланды) проходят мероприятия в рамках саммита североатлантического альянса.

Как сообщает европейское бюро Report из Гааги, с утра состоялся общественный форум НАТО, во второй половине дня - форум оборонной промышленности.

Общественный форум, организованный НАТО совместно с правительством Нидерландов, Атлантической комиссией, институтом Клингендаль и Гаагским центром стратегических исследований, направлен улучшение общественного понимания политики и целей альянса организациями гражданского общества, а также решений, которые будут приняты на саммите.

На форуме оборонной промышленности министры обороны, правительственные чиновники и руководители промышленных предприятий стран НАТО и партнёров из Индо-Тихоокеанского региона собрались для выработки практических решений по расширению, ускорению и укреплению оборонной промышленности по обе стороны Атлантики, а также внедрению инноваций с целью поддержания потенциала сдерживания и обороны НАТО. Мероприятие организовано Министерством обороны Нидерландов и НАТО в сотрудничестве с Конфедерацией промышленности и работодателей Нидерландов и Министерством иностранных дел Нидерландов.

Непосредственно саммит глав правительств стран-членов Североатлантического альянса стартует завтра утром.