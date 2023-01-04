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В Гааге поддержали планы создать в городе трибунал относительно России

В Гааге поддержали планы создать в городе трибунал относительно России Депутаты городского совета Гааги поддержали инициативу лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) Лотте ван Бастен Батенбург по созданию в городе спецтрибунала относительно России.
Другие страны
4 января 2023 г. 20:36
В Гааге поддержали планы создать в городе трибунал относительно России

Депутаты городского совета Гааги поддержали инициативу лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) Лотте ван Бастен Батенбург по созданию в городе спецтрибунала относительно России.

Как передает Report, об этом сообщает "Укринформ".

Она отметила, что работала над созданием в городе специального трибунала, который будет рассматривать преступления РФ в Украине, поскольку в Гааге уже находится Международный уголовный суд и проходили специальные трибуналы по Руанде и Югославии.

"У нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой войне", - сказала Лотте ван Бастен Батенбург.

По ее словам, предложение приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге поддержали почти все представители горсовета.

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Версия на азербайджанском языке Haaqada deputatlar Rusiya ilə bağlı tribunalın yaradılmasını dəstəkləyiblər

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