В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара

Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняло решение оставить в силе оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо.

Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняло решение оставить в силе оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Судьи постановили, что не выявили ошибок при вынесении в январе 2019 года оправдательного приговора Гбагбо, который обвинялся в совершении преступлений против человечности.

Напомним, что Л.Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.