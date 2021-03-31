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В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара

В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняло решение оставить в силе оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо.
Другие страны
31 марта 2021 г. 21:37
В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара
Лоран Гбагбо

Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняло решение оставить в силе оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Судьи постановили, что не выявили ошибок при вынесении в январе 2019 года оправдательного приговора Гбагбо, который обвинялся в совершении преступлений против человечности.

Напомним, что Л.Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.

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