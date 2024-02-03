В G7 предложили план по изъятию замороженных в ЕС российских активов

Страны Большой семерки (G7) намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.

Страны Большой семерки (G7) намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Коалиция, поддерживающая Украину, потребует, чтобы Россия погасила долг, а если она этого не сделает, то замороженные суверенные активы РФ будут конфискованы", - отмечает издание.

Чиновники, знакомые с ситуацией, рассказали, что такое предложение поступило странам G7 от Бельгии.

Отмечается, что уже два государства выразили согласие, заявив, что такой метод — основной вариант для разблокировки замороженного имущества РФ в пользу Украины. Предложенный план, считают собеседники издания, поможет странам Запада выполнить данные Киеву обещания о возмещении ущерба.

Информация источников газеты подтверждается заявлениями премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо в прошлом месяце.