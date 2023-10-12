В G7 назвали терроризмом атаки ХАМАС на Израиль

Страны G7 решительно осуждают террористические атаки ХАМАС на Израиль и выражают поддержку народу Израиля.
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Такая формулировка, как сообщил на пресс-брифинге в Марракеше глава Минфина председательствующей в этом году в G7 Японии Сюнъити Судзуки, содержится в совместном заявлении руководителей финансовых ведомств центробанков стран Группы семи по итогам прошедших переговоров.
"Мы безоговорочно осуждаем террористические атаки ХАМАС на Израиль и выражаем нашу поддержку народу Израиля", - отметил он.
Руководитель Банка Японии (центробанк) Кадзуо Уэда выразил мнение, что эскалация палестино- израильского конфликта усугубит и без того высокую долю неопределенности прогнозов о состоянии и дальнейшем развитии мировой экономики и финансовой конъюнктуры.