В ФСБ России заявили о задержании подозреваемых в похищении военных

Правоохранительные органы России задержали членов организованной преступной группы (ОПГ) по подозрению в похищении военных и вымогательстве.

Правоохранительные органы России задержали членов организованной преступной группы (ОПГ) по подозрению в похищении военных и вымогательстве.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

Уточнялось, что участники группировки привлекли к приступным действиям двух несовершеннолетних девушек, которые специализировались на знакомствах в интернете с участниками спецоперации для вступления с ними в интимную связь.

"После военнослужащих похищали под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении организатора ОПГ и десяти его участников.