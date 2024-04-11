В ФРС заявили об обеспокоенности медленным темпом снижения инфляции

Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, выразили обеспокоенность тем, что уровень инфляции снижается недостаточно быстро, но по-прежнему ожидают снижения базовой процентной ставки в 2024 году.
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"Участники заседания в целом с обеспокоенностью отметили сохранение высокого уровня инфляции и выразили мнение, что последние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - отмечается в документе. На заседании, в ходе которого комитет сохранил ставку на уровне 5,25-5,5%, руководство финрегулятора выразило опасения по поводу инфляции. По их мнению, "геополитические потрясения и рост цен на энергоносители" могут привести к росту инфляции.
"Некоторые участники отметили, что недавний рост инфляции был относительно масштабным и поэтому его не следует сбрасывать со счетов как просто статистическое отклонение", - говорится в отчете.