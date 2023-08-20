В ФРГ значительно выросло число депортируемых иностранцев

За первые шесть месяцев 2023 года из ФРГ был выслан 7861 человек, что примерно на 27% больше, чем за такой же период в прошлом году.

За первые шесть месяцев 2023 года из ФРГ был выслан 7861 человек, что примерно на 27% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в правительстве в ответ на запрос Левой партии.

При этом чаще всего из Германии депортировали граждан Грузии (705), Северной Македонии (665) и Афганистана (659).

В то же время более 500 попыток высылки были прерваны, наиболее частой причиной этого стали сопротивление депортируемых и отказ пилотов или авиакомпаний от перевозки. По данным властей, по состоянию на 30 июня в Германии находится 279 098 человек, которые подлежат высылке, однако почти 225 000 из них имеют право на отсрочку (Duldung).

По словам представительница фракции "левых" в бундестаге Клара Бюнгер, при этом чаще всего депортируемых отправляли в Австрию, что связано с Дублинским соглашением, согласно которому претендентов на статус беженцев могут отправлять из ФРГ в другую страну ЕС. Бюнгер подвергла критике действия властей, назвав увеличение количества депортаций "наступлением на гуманность и человечность".