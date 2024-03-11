В ФРГ железнодорожники намерены провести забастовку 11-13 марта

Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 11 по 13 марта очередной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии.

Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 11 по 13 марта очередной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте профорганизации.

В понедельник, 11 марта, в 18:00 (21:00 по бакинскому времени) работу прекратят машинисты товарных поездов. В 02:00 (05:00 бакинское время) 12 марта к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами. Их акция протеста продлится до 02:00 13 марта.

Тем самым GDL намерен усилить давление на железнодорожный концерн Deutsche Bahn в тарифном конфликте. Профсоюз требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты.

Переговоры велись с начала ноября прошлого года.