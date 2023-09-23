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В ФРГ заявили об отсутствии у некоторых муниципалитетов возможности принимать мигрантов

В ФРГ заявили об отсутствии у некоторых муниципалитетов возможности принимать мигрантов Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") полагает, что многие муниципалитеты в Германии достигли предела своих возможностей относительно приема мигрантов.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 12:25
В ФРГ заявили об отсутствии у некоторых муниципалитетов возможности принимать мигрантов

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") полагает, что многие муниципалитеты в Германии достигли предела своих возможностей относительно приема мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Хабек отметил, что многие мэры городов и представители властей федеральных земель рассказали ему, что "вряд ли смогут гарантировать жилье [мигрантам], а вскоре и вообще не смогут им обеспечить".

"Мне сказали: если так много людей будут продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. "И если занятия по гимнастике будут отменены, нельзя ожидать, что все граждане скажут: "Мы с этим справимся", - сказал он.

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