В ФРГ заявили о неизбежных последствиях из-за блокировки бюджетных €60 млрд

Германия не избежит краткосрочных последствий из-за запрета суда тратить €60 млрд из бюджета, в частности правительству предстоит из других средств финансировать модернизацию экономики.

Германия не избежит краткосрочных последствий из-за запрета суда тратить €60 млрд из бюджета, в частности правительству предстоит из других средств финансировать модернизацию экономики.

Как передает Report , об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

"В будущем будут отсутствовать государственные средства, предназначенные для обновления экономики и инфраструктуры, - сказал он. - Теперь нам нужно проводить более эффективную политику с меньшими затратами".

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. В 2021 году правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшихся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии: большие кредиты брать нельзя. Для особенных ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии ковида кредиты (даже в таком большом объеме) были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд теперь встал на сторону истцов.