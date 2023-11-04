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В ФРГ заявили, что полиции не хватает сил из-за массовых пропалестинских акций

В ФРГ заявили, что полиции не хватает сил из-за массовых пропалестинских акций Профсоюз германской полиции заявил, что на фоне роста числа пропалестинских акций правоохранителям не хватает собственных сил, поэтому требуется помощь правительства ФРГ и властей федеральных земель.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 19:39
В ФРГ заявили, что полиции не хватает сил из-за массовых пропалестинских акций

Профсоюз германской полиции заявил, что на фоне роста числа пропалестинских акций правоохранителям не хватает собственных сил, поэтому требуется помощь правительства ФРГ и властей федеральных земель.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюза.

В профсоюзе отметили, что нагрузка на оперативные службы достигла пика. "Зенит пройден уже несколько недель назад, наши коллеги истощены морально и физически. Мы не справляемся с этим самостоятельно и нуждаемся в значительной поддержке со стороны правительства Германии и властей федеральных земель не только в эти выходные, но и 9 и 18 ноября", - подчеркивается в заявлении.

За последние недели по всей ФРГ было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

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