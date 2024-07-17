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В ФРГ заявили, что не могут продолжать военное сотрудничество с Нигером

В ФРГ заявили, что не могут продолжать военное сотрудничество с Нигером Власти Германии более не могут осуществлять военное сотрудничество с Нигером из-за отсутствия надежности в отношениях с официальным Ниамеем (Столица Нигера - ред.).
Другие страны
17 июля 2024 г. 05:27
В ФРГ заявили, что не могут продолжать военное сотрудничество с Нигером

Власти Германии более не могут осуществлять военное сотрудничество с Нигером из-за отсутствия надежности в отношениях с официальным Ниамеем (Столица Нигера - ред.).

Как передает Report со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Press, об этом заявила в Абиджане министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттара.

"Продолжить военное сотрудничество было невозможно, потому что той надежности, которая существовала раньше, больше нет", - заявила А.Бербок.

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