В ФРГ заявили, что не могут продолжать военное сотрудничество с Нигером

Власти Германии более не могут осуществлять военное сотрудничество с Нигером из-за отсутствия надежности в отношениях с официальным Ниамеем (Столица Нигера - ред.).

Власти Германии более не могут осуществлять военное сотрудничество с Нигером из-за отсутствия надежности в отношениях с официальным Ниамеем (Столица Нигера - ред.).

Как передает Report со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Press, об этом заявила в Абиджане министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттара.

"Продолжить военное сотрудничество было невозможно, потому что той надежности, которая существовала раньше, больше нет", - заявила А.Бербок.