В ФРГ заявили, что не могут предоставить Украине дополнительные системы Patriot

Германия в настоящее время не имеет возможностей для предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Германия в настоящее время не имеет возможностей для предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Мы уже предоставили три системы. Это означает четверть наших возможностей", - сказал он.

"Поэтому у нас нет возможности предоставить еще больше, чем эти три системы", - подчеркнул Писториус. По его словам, системы должны предоставлять другие партнеры.