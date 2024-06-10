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В Германии заявили, что не будут проводить досрочные выборы в Бундестаг

В Германии заявили, что не будут проводить досрочные выборы в Бундестаг Власти ФРГ не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Бундестаг в качестве реакции на катастрофические результаты, которые показали на прошедших 9 июня выборах в Европарламент партии правящей коалиции (Социал-демократическая партия Герман
Другие страны
10 июня 2024 г. 14:26
В Германии заявили, что не будут проводить досрочные выборы в Бундестаг

Власти ФРГ не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Бундестаг в качестве реакции на результаты, которые показали на прошедших 9 июня выборах в Европарламент партии правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чем-то подобном. Очередные выборы намечены на осень следующего года", - заявил он.

Комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске Национального собрания, он указал на то, что политические системы двух стран сильно различаются.

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