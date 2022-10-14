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В ФРГ завершили следственные мероприятия на месте ЧП на "Северном потоке"

В ФРГ завершили следственные мероприятия на месте ЧП на "Северном потоке" Федеральная полиция Германии завершила следственные действия на месте ЧП на газопроводе "Северный поток", результаты будут изучены.
Другие страны
14 октября 2022 г. 15:06
В ФРГ завершили следственные мероприятия на месте ЧП на Северном потоке

Федеральная полиция Германии завершила следственные действия на месте ЧП на газопроводе "Северный поток", результаты будут изучены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель МВД Соня Кок.

"Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру. Результаты будут переданы [совместной] следственной группе [Германии, Дании и Швеции] и приобщены к расследованию Генпрокуратуры [ФРГ]", - сказала она.

Со своей стороны представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац сообщил, что на место ЧП были направлены два судна Бундесвера, которые уже сегодня вернутся в места дислокации.

Как ранее сообщали телерадиокомпании WDR и NDR, в прошлую пятницу федеральная полиция Германии при поддержке ВМС ФРГ приступила к выяснению обстоятельств диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". В рамках миссии 7 октября в направлении датского острова Борнхольм вышли два германских судна с водолазами, которые должны были задокументировать повреждения труб.

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