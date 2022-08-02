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В ФРГ запустили первую из находившихся в резерве угольных электростанций

В ФРГ запустили первую из находившихся в резерве угольных электростанций Первая из угольных электростанций в ФРГ, которые ранее были отключены, но оставались в резерве, вновь заработала на фоне недостаточных поставок газа.
Другие страны
2 августа 2022 г. 05:31
В ФРГ запустили первую из находившихся в резерве угольных электростанций

Первая из угольных электростанций в ФРГ, которые ранее были отключены, но оставались в резерве, вновь заработала на фоне недостаточных поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH.

Напомним, что 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены. Это нужно для того, чтобы производить больше электричества в условиях, когда ФРГ получает недостаточно газа.

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