В ФРГ запустили первую из находившихся в резерве угольных электростанций

Первая из угольных электростанций в ФРГ, которые ранее были отключены, но оставались в резерве, вновь заработала на фоне недостаточных поставок газа.
Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH.
Напомним, что 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены. Это нужно для того, чтобы производить больше электричества в условиях, когда ФРГ получает недостаточно газа.