В ФРГ зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма

Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии.

Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Умер пациент в возрасте 60-79 лет. Заражение вариантом "омикрон" было обнаружено путем секвенирования генома. Подробности пока не уточняются.

Ранее в четверг Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщил о 810 новых случаях заражения омикрон-штаммом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования данным вариантом в Германии выросло до 3 198. В связи со стремительным распространением омикрон-штамма канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая может быть агрессивнее, чем все предыдущие.