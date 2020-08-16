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Report Georgia

В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок

В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок Неизвестные хакеры совершили кибератаку на германскую фирму BwFuhrparkService GmBH, которая оказывает услуги перевозок депутатам Бундестага.
Другие страны
16 августа 2020 г. 13:07
В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок

Неизвестные хакеры совершили кибератаку на германскую фирму BwFuhrparkService GmBH, которая оказывает услуги перевозок депутатам Бундестага.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

Кибератака была совершена на серверы службы перевозок, на которых фиксируются имена клиентов, личные и служебные адреса, дата и цель поездки.

Фирма проинформировала правительство и парламент о хакерском нападении, но пока не может сказать, какие данные заполучили злоумышленники. Также не называется источник кибератаки.

Компания принадлежит на 75,1% Минобороны ФРГ, на 24,9% - железнодорожному концерну Deutsche Bahn. В 2019 году парламентарии воспользовались ее услугами 142 тыс. раз.

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