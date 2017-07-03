В ФРГ задержан подозреваемый в планировании преступлений во время саммита G20

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ задержала 30-летнего жителя города Росток (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания), подозреваемого в планировании преступлений во время предстоящего саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщила немецкая версия газеты Local со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух квартирах в Ростоке, а также в апартаментах в районе Хоэнфельде в Гамбурге, в результате которых было обнаружено и изъято большое количество оружия. Офицеры полиции нашли также нелегальную и легальную пиротехнику, наполненные горючей жидкостью емкости, а также химикаты.

Отмечается, что вместе с подозреваемым был также задержан мужчина 26 лет, который однако позже был отпущен. 30-летний житель Ростока останется под стражей до 10 июля, ему грозит обвинение в нарушении закона о хранении оружия и взрывчатых веществ. Также существует вероятность предъявления обвинений в создании преступной организации.

Как добавляет газета Bild, задержанный был членом леворадикальных формирований.