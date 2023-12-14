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В ФРГ задержали трех членов ХАМАС

В ФРГ задержали трех членов ХАМАС Три представителя радикального движения ХАМАС задержаны в Берлине.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 21:09
В ФРГ задержали трех членов ХАМАС

Три представителя радикального движения ХАМАС задержаны в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Двое задержанных имеют ливанское гражданство, еще один - египетское. Еще один предполагаемый участник ХАМАС задержан в Роттердаме, у него нидерландское подданство.

Один из подозреваемых с весны пытался приобрести оружие, это указание поступило от "руководящих представителей ХАМАС в Ливане", отмечается в релизе. "Оружие должно было быть доставлено в Берлин для возможных нападений на еврейские учреждения в Европе", - указывается в материале Генеральной прокуратуры ФРГ.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada HƏMAS-ın üç üzvü saxlanılıb

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