В ФРГ задержали трех членов ХАМАС

Три представителя радикального движения ХАМАС задержаны в Берлине.

Три представителя радикального движения ХАМАС задержаны в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Двое задержанных имеют ливанское гражданство, еще один - египетское. Еще один предполагаемый участник ХАМАС задержан в Роттердаме, у него нидерландское подданство.

Один из подозреваемых с весны пытался приобрести оружие, это указание поступило от "руководящих представителей ХАМАС в Ливане", отмечается в релизе. "Оружие должно было быть доставлено в Берлин для возможных нападений на еврейские учреждения в Европе", - указывается в материале Генеральной прокуратуры ФРГ.