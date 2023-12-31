В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.

Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

Радикалы планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде. В этой связи ранее был задержан один человек. Как теперь выяснилось, предположительно, он планировал теракт не один.

В качестве одной из потенциальных целей назывался Кельнский собор - символ города и одна из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.