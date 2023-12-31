О нас

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 22:04
В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

Радикалы планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде. В этой связи ранее был задержан один человек. Как теперь выяснилось, предположительно, он планировал теракт не один.

В качестве одной из потенциальных целей назывался Кельнский собор - символ города и одна из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
31 декабря 2023 г. 00:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2023 г. 21:08
Будет отмечен 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде - Распоряжение
Будет отмечен 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде - Распоряжение
30 декабря 2023 г. 20:18
ANAMA обнародовала годовую статистику по разминированию освобожденных территорий
ФотоANAMA обнародовала годовую статистику по разминированию освобожденных территорий
30 декабря 2023 г. 18:05
ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
30 декабря 2023 г. 16:25
Основные события уходящего 2023 года в мире
Основные события уходящего 2023 года в мире
30 декабря 2023 г. 12:00
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
30 декабря 2023 г. 03:18
Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi