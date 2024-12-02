В ФРГ задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества

Правоохранительные органы Германии задержали в городе Эльмсхорн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ 17-летнего юношу по подозрению в подготовке крупного теракта накануне Рождества (25 декабря).

Правоохранительные органы Германии задержали в городе Эльмсхорн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ 17-летнего юношу по подозрению в подготовке крупного теракта накануне Рождества (25 декабря).

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

По информации издания, молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике в предрождественский период. Прокуратура Фленсбурга проводит расследование по "подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству". Подозреваемый, как отмечает газета, закупил ингредиенты для изготовления бомб, нацелился на консульские учреждения в Германии и находился в контакте радикалами в США, Ираке и Марокко.

5 марта 2024 года американские спецслужбы связались с Федеральным ведомством по уголовным делам ФРГ (БКА) и сообщили, что в ходе прослушивания телефонных разговоров они выяснили, что подозреваемый состоит в чатах, связанных с ИГИЛ. В частности, он писал о своей готовности устроить нападения, а также упоминал планы атак на "неверных". Кроме того, молодой человек взял несколько уроков вождения, чтобы потом сесть за руль грузовика.

Правоохранители Германии также задержали предполагаемого сообщника юноши. В его квартире был проведен обыск и изъяты улики.