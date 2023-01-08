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В ФРГ задержали гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта

В ФРГ задержали гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта Спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на 8 января задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта.
Другие страны
8 января 2023 г. 12:11
В ФРГ задержали гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта

Спецподразделения по борьбе с терроризмом полиции ФРГ в ночь на 8 января задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемый, а также еще один задержанный мужчина, предположительно его брат, не оказывали сопротивления.

"Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства", - сообщил представитель прокуратуры. Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид.

В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada terror aktı törətmək istəyən iranlılar saxlanılıb

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