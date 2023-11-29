В ФРГ задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта

Правоохранительные органы Германии задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта.

Правоохранительные органы Германии задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report , об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Один подозреваемый был задержан в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, другой - в Бранденбурге. По предварительным данным следствия, они договорились совершить атаку либо на рождественский рынок, либо на синагогу в Кёльне. Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) вышло на их след при наблюдении за подозрительными чатами в Telegram.

Расследованием дела, по которому проходят 16-летний подозреваемый из города Витшток (Бранденбург) и 15-летний подросток из Буршайда (Северный Рейн - Вестфалия), занимаются генеральные прокуратуры Дюссельдорфа и Нойруппина.