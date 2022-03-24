О нас
Аудио новости

В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом

В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.
Другие страны
24 марта 2022 г. 10:26
В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 марта, когда за сутки выявили 297 845 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 19 596 530 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Германии достигло 127 822. Выздоровели около 15 329 000 человек.

18 марта, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, Бундестаг (парламент ФРГ) принял поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, согласно которым большинство действующих в ФРГ ограничительных мер, направленных на защиту от распространения коронавирусной инфекции, отменяется с 20 марта. Таким образом, с воскресенья в стране действуют лишь требования об обязательном ношении защитных масок и тестировании в учреждениях для уязвимых групп населения. Обязательным остается использование масок в общественном транспорте, включая автобусы и поезда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi