В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 марта, когда за сутки выявили 297 845 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 19 596 530 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Германии достигло 127 822. Выздоровели около 15 329 000 человек.

18 марта, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, Бундестаг (парламент ФРГ) принял поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, согласно которым большинство действующих в ФРГ ограничительных мер, направленных на защиту от распространения коронавирусной инфекции, отменяется с 20 марта. Таким образом, с воскресенья в стране действуют лишь требования об обязательном ношении защитных масок и тестировании в учреждениях для уязвимых групп населения. Обязательным остается использование масок в общественном транспорте, включая автобусы и поезда.