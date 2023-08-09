В ФРГ за шпионаж в пользу России задержали сотрудника Бундесвера

Сотрудник немецкого Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.
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Сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера подозревают в шпионаже в пользу российской разведки.
По данным издания, начиная с мая 2023 года, он несколько раз по собственной инициативе связывался с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал сотрудничество.
Однажды он передал информацию, которую получил в ходе своей профессиональной деятельности.
Сейчас же подозреваемый находится под стражей.