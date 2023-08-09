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В ФРГ за шпионаж в пользу России задержали сотрудника Бундесвера

В ФРГ за шпионаж в пользу России задержали сотрудника Бундесвера Сотрудник немецкого Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.
Другие страны
9 августа 2023 г. 21:35
В ФРГ за шпионаж в пользу России задержали сотрудника Бундесвера

Сотрудник немецкого Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Welt.

Сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера подозревают в шпионаже в пользу российской разведки.

По данным издания, начиная с мая 2023 года, он несколько раз по собственной инициативе связывался с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал сотрудничество.

Однажды он передал информацию, которую получил в ходе своей профессиональной деятельности.

Сейчас же подозреваемый находится под стражей.

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