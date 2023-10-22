В ФРГ за сентябрь незаконно прибыло свыше 21 тыс. мигрантов

В Германию в сентябре текущего года незаконно прибыли свыше 21 тыс. человек, подобная динамика не наблюдалась в ФРГ с февраля 2016 года.

В Германию в сентябре текущего года незаконно прибыли свыше 21 тыс. человек, подобная динамика не наблюдалась в ФРГ с февраля 2016 года.

Как передает Report , об этом сообщили в издании Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

По информации СМИ, больше семи лет назад в Германию прибыли 25 650 мигрантов. Всего за сентябрь 2023 года число мигрантов в ФРГ возросло на 21 366 человек, пояснили в правоохранительных органах.

Также в ведомстве указали, что в течение последних семи месяцев приток мигрантов в Германию растет. Известно, что с января по сентябрь в страну незаконно въехали 92 119 человек.