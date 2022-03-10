В ФРГ впервые за пандемию выявили более 250 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 262 752, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 262 752, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 4 февраля, когда за сутки выявили 248 838 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 16 504 822 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 259 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 125 023. Выздоровели около 12 963 800 человек.

К 20 марта в стране будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение медицинских масок.