В ФРГ возбудили дело по подозрению в разглашении гостайны из-за данных о визите Зеленского

Правоохранительные органы Берлина возбудили дело по подозрению в разглашении государственной тайны в связи с публикацией информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Правоохранительные органы Берлина возбудили дело по подозрению в разглашении государственной тайны в связи с публикацией информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении берлинской полиции.

"Специализированный отдел земельного управления криминальной полиции начал расследование по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной", - отмечается в тексте. При этом уточняется, что предпосылкой для этого послужили сообщения СМИ о возможном визите Зеленского в Берлин.

"Накануне в одной из берлинских газет появилась статья, в которой якобы цитируется сотрудник берлинской полиции. В пресс-релизе приводятся конфиденциальные сведения о планируемой операции", - замечается в заявлении. В то же время подчеркивается, что полиция Берлина не предоставила никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу визит украинского президента. "Информации об оперативном планировании, мерах безопасности или ходе визита не было и не будет - как это обычно бывает в таких случаях", - констатировали в правоохранительных органах.

"Я считаю невыносимым, что, если верить статье в газете, один-единственный сотрудник таким постыдным образом наносит ущерб репутации берлинской полиции как на национальном, так и на международном уровне. Могу только предположить, что человек не осознавал последствий своих действий", - заявила начальник полиции Барбара Словик. Тот факт, что газетным заголовкам придается большее значение, чем надежности берлинской полиции, по ее словам, абсолютно недопустим. "Вот почему я поручила земельному управлению уголовной полиции провести расследование по делу о выдаче гостайны", - заключила она.

В среду телеканал n-tv распространил информацию, что Зеленский прибудет с визитом в Берлин 13 мая. По его данным, самолет Зеленского должен приземлиться в военной части аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Как ожидается, украинский президент остановится в отеле Ritz-Carlton. 14 мая, как отмечал телеканал, Зеленского примет канцлер Германии Олаф Шольц. Затем украинский лидер должен встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого планируется поездка Зеленского в город Ахен, где ему будет вручена премия имени Карла Великого.