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В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 18:57
В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота.

Как передает Report, об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила в Twitter.

"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (члены националистического движения "Граждане рейха" в Германии - ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций", - написала политик.

Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.

Напомним, что 7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты.

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