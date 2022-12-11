В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота.

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота.

Как передает Report , об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила в Twitter.

"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (члены националистического движения "Граждане рейха" в Германии - ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций", - написала политик.

Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.

Напомним, что 7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты.