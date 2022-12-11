В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота.
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"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (члены националистического движения "Граждане рейха" в Германии - ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций", - написала политик.
Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.
Напомним, что 7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты.