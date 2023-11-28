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В ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов

В ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов В Германии количество антисемитских инцидентов увеличилось в четыре раза на фоне конфликта в секторе Газа.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 23:14
В ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов

В Германии количество антисемитских инцидентов увеличилось в четыре раза на фоне конфликта в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS).

Так, с 7 октября по 9 ноября в Германии произошло 994 подтвержденных инцидента на почве антисемитизма.

"В первые 34 дня после начала войны в Германии происходило 29 антисемитских инцидентов в день. Для сравнения: в 2022 году в среднем происходило около семи инцидентов в день", - говорится в докладе.

Таким образом, число инцидентов выросло на 320%, по сравнению со средними показателями 2022 года.

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