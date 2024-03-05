В ФРГ усилили меры по борьбе со шпионажем после перехвата беседы офицеров

Власти Германии усилили меры противодействия шпионажу и дезинформации после публикации записи разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждается атака на Крымский мост.

Власти Германии усилили меры противодействия шпионажу и дезинформации после публикации записи разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждается атака на Крымский мост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер медиагруппе Funke.

"Мы усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и реагируем в постоянном режиме на развитие ситуации", - сказала министр. "Отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV) значительно усилен в кадровом и техническом плане", - добавила она.

Основным направлением работы BfV сейчас является борьба с деятельностью российской разведки. Глава МВД обвинила Москву в попытках дискредитировать Германию, манипулировать общественным мнением в ФРГ и внести раскол в германское общество.

4 марта МИД России объявил послу ФРГ в Москве Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров Бундесвера об атаках на Крымский мост.