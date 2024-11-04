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В ФРГ совершили более 500 преступлений на почве антисемитизма в III квартале

В ФРГ совершили более 500 преступлений на почве антисемитизма в III квартале Свыше 500 преступлений на почве антисемитизма было совершено в Германии в третьем квартале текущего года, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, уровень совершаемых антисемитских преступлений в стране остается вы
Другие страны
4 ноября 2024 г. 17:26
В ФРГ совершили более 500 преступлений на почве антисемитизма в III квартале

Свыше 500 преступлений на почве антисемитизма было совершено в Германии в третьем квартале текущего года, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, уровень совершаемых антисемитских преступлений в стране остается высоким.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Rheinische Post.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА), в третьем квартале было совершено 502 преступления, которые полиция квалифицировала как антисемитские. При этом 20 из них сопровождались насилием, 24 - нанесением телесных повреждений. В статистике также учтена атака на гостей фестиваля в городе Золинген 23 августа, когда 26-летний сириец напал с ножом и убил трех человек и ранил еще восьмерых. По данным правоохранителей, 91 подозреваемый принадлежит к правому политическому спектру, из них 88 - к иностранному, а 16 руководствовались религиозной идеологией в качестве мотива преступления.

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