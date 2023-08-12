В ФРГ рост числа нелегальных мигрантов в 2023 году превысил 50%

Количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815.

Количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815.

Как передает Report , об этом сообщает газета Bild.

По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей. Там сотрудники федеральной полиции ФРГ зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии, как указывает издание, было на 201,8% больше.

В федеральной полиции ФРГ выступают не только за введение стационарного пограничного контроля на границах с Польшей и Швейцарией - в этом году границу нелегально пересекли значительно больше людей из Чехии (+48,5%) и Люксембурга (+58,7%), чем в 2022 году.

На границе с Австрией этот показатель остается неизменно высоким: с января по июль было выявлено 9 786 случаев незаконного въезда в ФРГ.