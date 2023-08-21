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В ФРГ произошел пожар на территории компании по переработке отходов

В ФРГ произошел пожар на территории компании по переработке отходов Крупный пожар произошел на территории фирмы по переработке отходов в городе Оффенбахе (Оффенбах-ам-Майн, федеральная земля Гессен). О погибших или пострадавших пока ничего неизвестно.
Другие страны
21 августа 2023 г. 03:34
В ФРГ произошел пожар на территории компании по переработке отходов

Крупный пожар произошел на территории фирмы по переработке отходов в городе Оффенбахе (Оффенбах-ам-Майн, федеральная земля Гессен). О погибших или пострадавших пока ничего неизвестно.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской администрации.

По его данным, было слышно несколько небольших взрывов. Столп дыма виден за много километров от места ЧП, в том числе в соседнем Франкфурте-на-Майне.

Полиция попросила жителей Оффенбаха закрыть окна и двери. Прекращено движение поездов на отрезке от Оффенбаха до Франкфурта-на-Майне. Фирма перерабатывала, в частности, старые аккумуляторы.

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