В ФРГ прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на предприятии по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург, один человек был легко ранен, еще один числится пропавшим.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно предварительной информации, взрыв повредил часть одного из зданий.

Территория вокруг предприятия оцеплена.

Как уточняет газета Sueddeutsche Zeitung, на заводе произошел как минимум один взрыв, за которым последовал пожар. Поскольку угроза дальнейших взрывов все еще сохраняется, спасатели пока не могут проникнуть внутрь. Сотрудники завода смогли покинуть свои места. Также был эвакуирован находящийся рядом детский сад.