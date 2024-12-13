В ФРГ призвали жителей запастись продуктами

Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания.
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"Я обращаюсь к гражданам: будьте готовы к чрезвычайным ситуациям, это также может быть длительное отключение электроэнергии", - заявил он. Это, по словам чиновника, "неудобная мысль", к которой в этой стране нужно привыкнуть.
"Число гибридных атак на критическую инфраструктуру из-за границы увеличивается. Мы должны быть в состоянии защитить себя не только в военном отношении, но и в области гражданской защиты и защиты от стихийных бедствий", - подчеркнул он.
Каждая немецкая семья, как считает вице-президент BBK, "должна иметь все необходимое, чтобы прокормить себя в течение трех дней".