В ФРГ призвали жителей запастись продуктами

Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания.

Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал t-online, с соответствующим заявлением выступил вице-президент ведомства Рене Функ.

"Я обращаюсь к гражданам: будьте готовы к чрезвычайным ситуациям, это также может быть длительное отключение электроэнергии", - заявил он. Это, по словам чиновника, "неудобная мысль", к которой в этой стране нужно привыкнуть.

"Число гибридных атак на критическую инфраструктуру из-за границы увеличивается. Мы должны быть в состоянии защитить себя не только в военном отношении, но и в области гражданской защиты и защиты от стихийных бедствий", - подчеркнул он.

Каждая немецкая семья, как считает вице-президент BBK, "должна иметь все необходимое, чтобы прокормить себя в течение трех дней".