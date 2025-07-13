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В ФРГ призвали ЕС принять контрмеры против США при провале переговоров по пошлинам

В ФРГ призвали ЕС принять контрмеры против США при провале переговоров по пошлинам Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил за скорейшее урегулирование торгового спора между ЕС и США и заявил о необходимости принятия "решительных" контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата.
Другие страны
13 июля 2025 г. 17:46
В ФРГ призвали ЕС принять контрмеры против США при провале переговоров по пошлинам

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил за скорейшее урегулирование торгового спора между ЕС и США и заявил о необходимости принятия "решительных" контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"От пошлин (президента США Дональда) Трампа есть только проигравшие. Они представляют как минимум такую же угрозу для американской экономики, как и для компаний в Европе. Именно поэтому этот торговый конфликт должен быть прекращен", - заявил Клингбайль, призвав обе стороны к деэскалации ситуации.

"Сейчас никому не нужны новые угрозы или провокации. Вместо этого нам нужны дальнейшие серьезные и целенаправленные переговоры между ЕС и США. Европа остается единой и решительной: мы хотим справедливой сделки", - сказал глава Минфина ФРГ.

Однако он добавил, что правительство Германии не намерено отступать. "Если справедливое решение путем переговоров не будет найдено, мы должны принять решительные контрмеры для защиты рабочих мест и компаний в Европе", - подчеркнул Клингбайль.

Вице-канцлер отметил, что необходимо "продолжать готовиться к контрмерам". "Мы по-прежнему протягиваем руку, но мы не будем соглашаться на все", - подчеркнул министр. Он также объявил о намерении расширить торговые отношения с другими государствами.

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