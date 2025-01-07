В ФРГ при стрельбе в здании фирмы погибли два человека

Неизвестный преступник открыл огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, убив двух и тяжело ранив еще одного человека.

Неизвестный преступник открыл огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, убив двух и тяжело ранив еще одного человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA,

Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться. Полиция сообщила в соцсети X, что в настоящее время проводится операция по поимке преступника.

По предварительным данным, человек в маске зашел около 20:45 по Баку в здание фирмы и начал стрелять. В то же время, согласно оценке правоохранителей, опасности для населения нет. В операции задействован вертолет.

Отметим, что Бад-Фридрихсхалль насчитывает около 20 тысяч жителей.