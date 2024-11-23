О нас

В ФРГ при пожаре в приюте для беженцев пострадали 20 человек

В ФРГ при пожаре в приюте для беженцев пострадали 20 человек При сильном пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали не менее 20 человек.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 22:39
В ФРГ при пожаре в приюте для беженцев пострадали 20 человек

При сильном пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали не менее 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tagesschau.

"В крупном пожаре в центральном приюте для беженцев в Фогельзанге (в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - ред.) пострадали 20 человек. Здание было сильно повреждено. Причина возгорания неизвестна", - говорится в материале.

По данным портала, всего в учреждении находится 380 человек, а в загоревшемся здании проживали 18 человек. Десять пострадавших доставлены в больницы. Здание уничтожено пожаром, два соседних теперь также непригодны для проживания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi