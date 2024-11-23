В ФРГ при пожаре в приюте для беженцев пострадали 20 человек

При сильном пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали не менее 20 человек.

При сильном пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали не менее 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tagesschau.

"В крупном пожаре в центральном приюте для беженцев в Фогельзанге (в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - ред.) пострадали 20 человек. Здание было сильно повреждено. Причина возгорания неизвестна", - говорится в материале.

По данным портала, всего в учреждении находится 380 человек, а в загоревшемся здании проживали 18 человек. Десять пострадавших доставлены в больницы. Здание уничтожено пожаром, два соседних теперь также непригодны для проживания.