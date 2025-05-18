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В ФРГ при нападении неизвестного с ножом пострадали пять человек

В ФРГ при нападении неизвестного с ножом пострадали пять человек Неизвестный напал минувшей ночью с ножом на посетителей одного из баров в городе Билефельд в ФРГ, полиция не исключает версию теракта.
Другие страны
18 мая 2025 г. 17:09
В ФРГ при нападении неизвестного с ножом пострадали пять человек

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей одного из баров в городе Билефельд в ФРГ.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, полиция не исключает версию теракта.

Согласно информации, инцидент произошел перед баром Cutie. Пострадали минимум пять человек, из них трое получили тяжелые травмы. За жизнь двух до сих пор борются врачи.

По данным следствия, при нападении преступник использовал нож и трость. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, при этом он потерял свой рюкзак. В нем позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью.

Ведется розыск злоумышленника.

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