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В ФРГ предъявили обвинения сотруднику разведки, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

В ФРГ предъявили обвинения сотруднику разведки, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посреднику Артуру Е. Утверждается, что реч
Другие страны
5 сентября 2023 г. 23:39
В ФРГ предъявили обвинения сотруднику разведки, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посреднику Артуру Е. Утверждается, что речь идет о государственной измене.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации этого издания, а также телерадиокомпаний WDR и NDR, генеральный прокурор ФРГ предъявил обвинения Карстену Л. и Артуру Е. в Высшем суде Берлина в середине августа. Мужчины могут получить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Ожидается, что судебный процесс будет проходить в основном в закрытом режиме из-за большого объема секретной информации. Обвинения также в значительной степени засекречены.

Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украине. Журнал Der Spiegel утверждал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам.

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