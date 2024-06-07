В ФРГ представили обновленный план на случай вооруженного конфликта

Правительство Германии представило обновленный план действий для населения страны на случай вооруженного конфликта.

Правительство Германии представило обновленный план действий для населения страны на случай вооруженного конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, в документ говорится, какие правила применяются, какие меры следует принимать во время войны, пишет газета Bild.

По информации издания, нынешний план на случай конфликта - это обновленная версия от 1989 года. Войска НАТО следует перебросить через всю Германию на восточный фланг, где также будут находиться военные Бундесвера (ВС ФРГ). Если нападения будут происходить в нескольких местах одновременно, люди не смогут повсюду рассчитывать на немедленную помощь правительства, подчеркивает газета.

В то же время, согласно обновленному плану, Бундестаг (парламент ФРГ) не должен быть распущен пока "Германия обороняется". В качестве убежищ для мирных жителей в случае бомбардировок подразумевается использование подвалов зданий, подземных парковок и станций метро. Кроме того, власти могут отдать приказ об эвакуации из отдельных районов, однако "семьи не должны быть разделены". Больницы должны быть готовы к "внезапному увеличению числа пациентов в течение длительного периода времени", говорится в материале.

Вместе с тем, как замечает Bild, в случае вооруженного конфликта Германии может грозить кризис поставок, в том числе продовольствия. В связи с этим предлагается введение норм на распределение продуктов питания. Правительство может хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах.

Подразумевается, что у кабмина также будет иметься "аварийный запас" (рис, бобовые, сгущенка), чтобы была возможность обеспечить население одним горячим обедом в день в течение определенного периода времени, "особенно в мегаполисах".

Власти Германии, как подчеркивает издание, могут потребовать от компаний производить продукцию только для оборонных целей. Если существует риск нехватки товаров, Минэкономики может устанавливать цены и вводить закупочные чеки. Также на случай чрезвычайной ситуации следует иметь запасы питьевой воды. В случае вооруженного конфликта "необходимо восстановить обязательную воинскую службу". Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время. Лиц старше 18 лет могут принудить к определенному труду: к примеру, на почте, в пекарнях или по уходу за больными, резюмирует газета.