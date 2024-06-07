В ФРГ представили обновленный план на случай вооруженного конфликта

Правительство Германии представило обновленный план действий для населения страны на случай вооруженного конфликта.
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По информации издания, нынешний план на случай конфликта - это обновленная версия от 1989 года. Войска НАТО следует перебросить через всю Германию на восточный фланг, где также будут находиться военные Бундесвера (ВС ФРГ). Если нападения будут происходить в нескольких местах одновременно, люди не смогут повсюду рассчитывать на немедленную помощь правительства, подчеркивает газета.
В то же время, согласно обновленному плану, Бундестаг (парламент ФРГ) не должен быть распущен пока "Германия обороняется". В качестве убежищ для мирных жителей в случае бомбардировок подразумевается использование подвалов зданий, подземных парковок и станций метро. Кроме того, власти могут отдать приказ об эвакуации из отдельных районов, однако "семьи не должны быть разделены". Больницы должны быть готовы к "внезапному увеличению числа пациентов в течение длительного периода времени", говорится в материале.
Вместе с тем, как замечает Bild, в случае вооруженного конфликта Германии может грозить кризис поставок, в том числе продовольствия. В связи с этим предлагается введение норм на распределение продуктов питания. Правительство может хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах.
Подразумевается, что у кабмина также будет иметься "аварийный запас" (рис, бобовые, сгущенка), чтобы была возможность обеспечить население одним горячим обедом в день в течение определенного периода времени, "особенно в мегаполисах".
Власти Германии, как подчеркивает издание, могут потребовать от компаний производить продукцию только для оборонных целей. Если существует риск нехватки товаров, Минэкономики может устанавливать цены и вводить закупочные чеки. Также на случай чрезвычайной ситуации следует иметь запасы питьевой воды. В случае вооруженного конфликта "необходимо восстановить обязательную воинскую службу". Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время. Лиц старше 18 лет могут принудить к определенному труду: к примеру, на почте, в пекарнях или по уходу за больными, резюмирует газета.