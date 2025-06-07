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В ФРГ предложили запретить соцсети для лиц младше 16 лет

В ФРГ предложили запретить соцсети для лиц младше 16 лет Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер выступил за введение запрета на использование социальных сетей, включая Facebook, Instagram и TikTok для лиц младше 16 лет.
Другие страны
7 июня 2025 г. 23:08
В ФРГ предложили запретить соцсети для лиц младше 16 лет

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер выступил за введение запрета на использование социальных сетей, включая Facebook, Instagram и TikTok для лиц младше 16 лет.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Если социальные сети не контролируются должным образом, они подвергают детей воздействию вещей, которые прославляют насилие, демонстрируют сексуальное насилие и распространяют фейковые новости", - сказал Гюнтер.

По его словам, власти "пренебрегли своей защитной ролью".

"Сейчас самое время инициировать смену парадигмы и сделать все возможное, чтобы дети до 16 лет могли расти в нашем обществе, действительно свободном от TikTok, свободном от социальных сетей вообще", - констатировал он.

Отвечая на вопрос, доступ к каким именно платформам Гюнтер считает необходимым запретить, он назвал Facebook, Instagram и TikTok. "Они очень распространены, и именно там нам нужно такого рода регулирование", - утверждал премьер земли Шлезвиг-Гольштейн.

Политик отметил, что среди молодежи растет число случаев проявления насилия. "В некоторых случаях 15-, 16-летние лица и моложе нападают на других с оружием. Мы сможем взять это под контроль, только если введем гораздо более строгие правила. Это не ограничение свободы, а совсем наоборот", - резюмировал Гюнтер.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada yaşı 16-dan az olanlara sosial mediadan istifadənin qadağan olunması təklif edilib

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