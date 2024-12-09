В ФРГ предложили выплачивать по €1 тыс. готовым вернуться на родину сирийцам

Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан предложил выплачивать по €1 тыс. каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из ФРГ.

Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан предложил выплачивать по €1 тыс. каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из ФРГ.

Как передает Report, об этом Шпан сказал в эфире телеканалов RTL и NTV.

"В качестве первого шага я бы сказал, что мы сделаем предложение. А что, если бы правительство ФРГ заявило: всех, кто хочет вернуться в Сирию, мы посадим в самолет и дадим ему стартовый капитал в размере одной тысячи евро. Во-вторых, я надеюсь, что Германия вместе с Австрией, Турцией и Иорданией, которые приняли наибольшее количество сирийских беженцев, теперь быстро наладят контакты и запланируют, возможно, на весну, конференцию по восстановлению и возвращению", - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что власти Германии, Великобритании, Чехии, Дании, Норвегии, Бельгии и Финляндии не будут рассматривать заявления сирийских беженцев о предоставлении убежища.