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В ФРГ предложили продлить эксплуатацию пяти АЭС

В ФРГ предложили продлить эксплуатацию пяти АЭС Премьер Баварии Маркус Зедер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 05:43
В ФРГ предложили продлить эксплуатацию пяти АЭС

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Funke Mediengruppe.

"Закрытие трех действующих АЭС к концу года является серьезной идеологической ошибкой. Они снабжают электроэнергией десять миллионов домохозяйств. Мы должны продлить эксплуатацию пяти АЭС еще на пять лет, чтобы у нас было достаточно времени для реализации целей в области зеленой энергетики", - заявил Зедер.

Ранее в Германии 31 декабря 2021 прекратили работу три из шести действующих АЭС.

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