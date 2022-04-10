В ФРГ предложили продлить эксплуатацию пяти АЭС

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Funke Mediengruppe.

"Закрытие трех действующих АЭС к концу года является серьезной идеологической ошибкой. Они снабжают электроэнергией десять миллионов домохозяйств. Мы должны продлить эксплуатацию пяти АЭС еще на пять лет, чтобы у нас было достаточно времени для реализации целей в области зеленой энергетики", - заявил Зедер.

Ранее в Германии 31 декабря 2021 прекратили работу три из шести действующих АЭС.